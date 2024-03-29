Ne Saadet ne de YRP! Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı

Yerel seçimlere 2 gün kala Milli Görüş hareketine mensup kişilerin kurduğu Kadim Dostlar Platformu İstanbul'da destekleyeceği adayı açıkladı. Platform Başkanı Yakup Sucuoğlu "Kadim Dostlar Milli Görüş' grubu olarak 31 Mart'ta büyükşehirlerde AK Parti'yi destekleme ve özellikle İstanbul'da Sayın Murat Kurum'u destekleme kararı almış bulunmaktayız" dedi.

Türkiye hafta sonunda bir kez daha sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde Milli Görüş hareketine mensup kişilerin kurduğu Kadim Dostlar Platformu'ndan dikkat çeken açıklama geldi. Platform, İstanbul'da Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın ve Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Mehmet Altınöz'ün yerine Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini duyurdu.

Eski başbakanlardan, Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın mirasına sahip çıkan platform üyeleri Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Platform Başkanı Sucuoğlu şunları söyledi:

"Erbakan liderliğinde 1969'da başlayan Milli Görüş hareketinin 55 yıldır ilkeli duruşuyla güçlü bir Türkiye ve birleşmiş bir İslam dünyası için gayret ettik.

Geçen bu süre zarfında Milli Görüş, inancımız ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda birçok siyasi birliktelik yapmış, ümmet ve millet hayrına birçok hayırlı işleri başarmıştır. Bu çalışmaların neticesinde, Milli Görüş halkımızın teveccühünü kazanarak, 1994 yılında 'İstanbul Emin Ellere' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşımıştır. Yıllar sonra devran dönmüş, iktidarlar değişmiş fakat Milli Görüş hala ülkemizin en değerli dünya görüşü olma özelliğini taşımaya devam etmektedir.

Ülkemizin güneyinde terör devleti kurmak isteyenlerin nasıl bir telaşa girdiklerini ve Cumhurbaşkanımızın bu seçimden yenilgiyle çıkması için ne kadar büyük bir çaba içinde olduklarını sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemizin bekası ve daha güçlü bir Türkiye için bizler de kurulan bu tezgahların ve dönen dolapların farkındayız. Bunun için 'Kadim Dostlar Milli Görüş' grubu olarak 31 Mart'ta büyükşehirlerde AK Parti'yi destekleme ve özellikle İstanbul'da Sayın Murat Kurum'u destekleme kararı almış bulunmaktayız.

Bir gün ne zaman ki Ayasofya'da ezanlar okunuyorsa, ibadete açılırsa biliniz ki Milli Görüş hakimdir. Şimdi 100 yıllık planları birer birer bozduğumuz bu noktada birilerinin kayığına binerek Müslümanları bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Gayrimeşru ilişkiler içerisinde olan insanları, Bizans'ın torunlarını muvaffak etmeye çalışıyorlar. Bilsinler ki Milli Görüş'ün neferleri yok olmadığı müddetçe asla ve asla muvaffak olamayacaklardır."

Öte yandan basın açıklamasına, eski bakanlardan İdris Güllüce ile Teoman Rıza Güneri, 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, eski AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ, eski Ümraniye Belediye Başkanı Mehmet Bingöl ile bazı STK temsilcileri katıldı.