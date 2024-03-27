AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'dan YRP'lilere çağrı: Bu bir beka seçimi, ona göre oy kullansınlar

YRP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu, YRP seçmenlerine seslendi. Pamukçu, "Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oyunu ona göre kullansınlar" diye çağrı yaptı.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçmiş ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde takmıştı.

Pendik Esenler Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yemeğine katılan Pamukçu, burada yaptığı konuşmada eski partisinin seçmenlerine çağrı yaptı. "Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oyunu ona göre kullansınlar" diyen Pamukçu, "Yazık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zulmüne bir kapı aralamak bir vebaldir. Bu vebalin inşallah şuurunda olurlar ve ona göre oylarını kullanırlar diye düşünüyorum” dedi.

'BİR HESAP YAPTIM, BİR DERS ALDIM'

Pamukçu, “Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımızın lütfuyla bir rozet takıldı. Ama ben bir hesap yaptım, bir ders aldım. Ne ders aldım biliyor musunuz? Bu dersi Gazze'den aldım. İnanın ki 7 Aralık'ta bir ameliyat geçirdim. Kalp ameliyatı geçirdim. 3 ay istirahatliydim o dönemde. Ama o 3 ay içerisinde o vahşeti yaşadığım kadar çektiğim bir acı olmadı. Ama ne ders aldım biliyor musunuz? Bilesiniz ki değerli hemşerilerim. Bu İsrail, siyonist İsrail bu zulmü neye dayanarak yapıyor hiç düşündünüz mü? Zannetmeyin ki bu zulmü kendisinin sahip olduğu silah gücüne dayanarak yapmıyor. Arkasında Amerika var diye de yapmıyor. Arkasında Batı dünyası var diye de yapmıyor. Ya niye yapıyor?

İki buçuk milyar Müslüman'ın dağınıklığından cesaret alarak yapıyor. Aldığım ders budur. Bu ders beni getirdi, o kürsüye çıkardı. Şimdi sizlerden, beni dinleyen bütün kardeşlerimden rica ediyorum. Eğer biz burada bu birlik, beraberliği tesis edemezsek, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliği nasıl tesis edeceğiz? Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Ekim'den bu yana durmadı, çalmadığı kapı kalmadı, ortaya koymadığı düşünce kalmadı, fikir kalmadı. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu kurucuları arasında yer aldığı partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Pamukçu açıklamasında "Partimizin kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" dedi, 'yerel seçim aday belirleme sürecinde de oy hesabı yapıldığı' eleştirisinde bulunmuştu.

Pamukçu'nun istifası sonrası bir açıklama da Yeniden Refah Partisi'nden gelmişti. İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Pamukçu'nun istifa açıklamasını okuyarak, açıklamanın gerçeklerle örtüşmediğini ifade etmişti.

Doğan Bekin, şöyle konuşmuştu:

"Her ne kadar Sayın Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizler kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak isteriz. Pamukçu'nun iddia ettiği gibi partimizin hiçbir şekilde kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını, asıl kendisinin basit verbal ve hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçelerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefeden uzaklaştığını belirtmek isteriz."

Daha sonra ise Pamukçu, bir açıklamasında "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" eleştirilerinde 'partiye sokulan FETÖ'cüleri' kastettiğini söylemişti.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde AK Parti'ye geçen Pamukçu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından önce takmıştı.