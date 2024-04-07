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Haberler > Gündem > Süleyman Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'a tepki: Şifa diliyorum

Süleyman Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'a tepki: Şifa diliyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süleyman Soylu&#039;dan komedyen Özgür Turhan&#039;a tepki: Şifa diliyorum

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gösterisinde kendisiyle ilgili uyuşturucu üzerinden konuşan komedyen Özgür Turhan'a "Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum" diye tepki gösterdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komedyen Özgür Turhan'ın bir gösterisinde kendisiyle ilgili sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tylolhot adlı ilacı çok kullandığını belirten ve bu ilaçla kokain arasında bağlantı olduğu söylentilerine değinen Turhan, "Ben Tylolhot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü hiç Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim" demişti.

'BU KİŞİYİ KOMEDYEN DİYE ŞİKAYET EDERSEM...'

Bunun üzerine Soylu ise şöyle tepki gösterdi:

"Hayatım boyunca ülkeme ve milletime sadakatim dolayısıyla anti-emperyalist oldum ve olmaktan gurur duyarım.

Aylardır devlete, polise, jandarmaya ve bizlere yapılan bütün iftiraları seyredenlere, siyasi uzantısı belli güya komedyen veya fetödyen üzerinden sonuç alma, saldırarak sindirme gayretinde olanların saldırılarına neden olan tutumumu tekrar edeyim;

Amerika Gazze’de katildir. İsrail Gazze’de katildir. pkk-pyd teröristtir. İşbirlikçileri de teröristtir.

Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim. Onun için şifa diliyorum."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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