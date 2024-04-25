Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Oljas Bektenov ile görüştü

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Kazakistan, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor! İhmal mi, sabotaj mı?

Kazakistan, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor! İhmal mi, sabotaj mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Oljas Bektenov'u Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İkili görüşmede Türkiye-Kazakistan ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmede, Kazakistan ile başta savunma sanayi olmak üzere terörle mücadele, ekonomi ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI GÖRÜŞÜLDÜ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ele alındı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin kendi siyasi gelecekleri adına çatışmaları tüm bölgeye yaymak için çalıştığını, önceliğin acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması olduğunu, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatının daha kapsamlı işbirliği yapabileceğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEM MADDESİ

Erdoğan, Kazakistan ile başta savunma sanayi olmak üzere terörle mücadele, ekonomi ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.