YPG'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ'da yakalandı

Hindistan'da otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye, düzenlediği sayısız operasyonla terör örgütlerine göz açtırmıyor. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde üst düzey komutanı olan Leyd kod adlı şahsı kıskıvrak yakaladı. Adli makamlarca tutuklana zanlı, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna kapatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şahsın yasadışı yollardan ülkeye gelerek önce İstanbul’a sonrasında ise Tekirdağ’a gelerek bir fabrikada işe girdiği tespit edildi.

ÇENGELKÖY'DE YAKALANDI

Ekiplerce zanlı günlerce titiz bir şekilde takibe alındı. Yapılan takipler sonucu Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutanı olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı M.E.H isimli örgüt mensubu Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK İNFAZ KURUMUNA KAPATILDI

Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna kapatıldı.