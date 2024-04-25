Hindistan'da otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Nisan 2024 17:57 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 18:16 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Patna kentindeki Pal Otel'de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan 45 kişi güvenli bir şekilde otelden tahliye edildi.