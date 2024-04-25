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Hindistan'da otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hindistan&#039;da otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Patna kentindeki Pal Otel'de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan 45 kişi güvenli bir şekilde otelden tahliye edildi.

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Patna şehrinde bulunan Pal Otel'in mutfağında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, korku dolu anlara sahne oldu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyürken, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

45 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, oteldeki 45 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini ifade ederek, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Görgü tanıkları, yangının mutfakta başladığını ve kısa sürede binayı sardığını belirterek, otel müşterilerinin yangın sırasında kahvaltı yaptığını aktardı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otel binası kullanılamaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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