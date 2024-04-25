Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan korkutan uyarı! Hastanelerdeki jeneratörler durabilir

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan korkutan uyarı! Hastanelerdeki jeneratörler durabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı&#039;ndan korkutan uyarı! Hastanelerdeki jeneratörler durabilir

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede faaliyet gösteren hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin, gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle hizmet veremeyeceği konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin durma noktasına geldiği konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi.

BM'YE ÇAĞRI

Açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) ve insani yardım kuruluşlarına "hastalara sürekli hizmet verilmesi ve yaşamlarının korunması için gerekli yakıtın hızlı şekilde sağlanması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgeye yardım girişini kısıtlaması, abluka altındaki bölgede gıda, ilaç ve yakıt tedarikinde sıkıntılara yol açtı.

İsrail'in sağlık tesislerini hedef aldığı saldırılar, birçok hastanenin de hizmet dışı kalmasına ve çalışmalarının durmasına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle sağlık alanında olmak üzere çok fazla ağır insan hakkı ihlali yaşandığını kaydetmişti.

Gazze'de şu anda üzerine konuşulabilecek sağlık sistemi olmadığını, bunun tamamen yok edildiğini vurgulayan Mofokeng, BM ve insani yardım kuruluşlarının, Gazze'de sağlık dahil tüm alandaki eksikleri gidermek için mücadele ettiğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
YPG'nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ'da yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan'da otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaMutfakta başlayan yangın oteli sardı! Ölü ve yaralılar varRusya'dan ABD'ye tehdit: "Savaş durumunda Polonya'daki ABD menşeli nükleer silahları imha ederiz!" - Dünya"ABD nükleer silahlarını imha ederiz!"İstihbarat MİT'ten! Terör örgütü DEAŞ'ın 2 sorumlusu yakalandı - Dünyaİstihbarat MİT'ten! DEAŞ'ın 2 sorumlusu yakalandıMacron'dan Avrupa'yı korkutan uyarı: "Avrupa ölebilir!" - Dünya"Avrupa yakın gelecekte ölebilir!"Polonya'dan Rusya açıklaması: "Olası saldırı Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanır!" - Dünya"NATO'ya olası saldırı Moskova'nın yenilgisiyle sonuçlanır"ABD'de üniversiteler soykırıma karşı ayaklandı! Gazze protestolarının önü alınamıyor... - DünyaColumbia, Teksas... üniversiteler ayakta!
Sonraki Haber Yükleniyor...