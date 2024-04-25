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MSB'den Irak'ın PKK kararına açıklama: 'Yasaklı örgüt', terör örgütü ilanına evrilmeli

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

MSB, terör örgütü PKK'nın Irak tarafından 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını, bu yöndeki tasavvurun terör örgütü ilanına doğru evrilmesini beklediklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tarafından haftalık  bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil soon bir haftada 54, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 360’ı Irak’ın, 442’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

IRAK'A PKK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen Irak ziyaretinde; ‘Askerî Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası’ ve ‘Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü’ imzalanmıştır. Anlaşmaların imzalanmasıyla askerî eğitim iş birliği faaliyet alanlarının genişleyeceğini ve askerî ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz.

Ayrıca, ziyaret esnasında akdedilen ‘Stratejik Çerçeve Hakkında Mutabakat Zaptı’ ile ülkelerimizin, kalıcı hâle gelecek iş birliği vesilesiyle terörle mücadele konusunda daha sağlam zeminde ilerlemesini amaçlıyoruz.

PKK terör örgütünün Irak tarafından ‘yasaklı örgüt’ ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun ‘terör örgütü’ ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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