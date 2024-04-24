Dünyaya meydan okudu! Erdoğan'dan Irak ziyaretiyle 'bölgenin oyun kurucu aktörüyüz' mesajı

Cumhurbaşkanı’nın yaşanan gerilim ve var olan risklere rağmen Irak’ı ziyaret etmesi bir gövde gösterisi olarak nitelendirildi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak çıkarması uluslararası medyada bölgede oynanan oyunlara karşı bir meydan okuma olarak yorumlandı. Çin, Körfez ve Rusya başta olmak üzere uluslararası medya ziyareti, Erdoğan’ın sergilediği cesur ve tarihî adım olarak nitelendirdi. Kerkük kökenli eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Erşat Hürmüzlü, ziyareti Türkiye’nin ‘ben bölgenin oyun kurucu aktörüyüm’ mesajı olarak nitelendirdi ve “22 Nisan bölge ve dünya denklemi açısından yeni bir milat olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşanan gerilim ve var olan risklere rağmen Irak’a gitmesini bir gövde gösterisi olarak nitelendiren Hürmüzlü, şunları söyledi:

"Bu bir anlamda ‘biz buradayız ve hep olacağız’ demektir. Irak-Suriye-Körfez ölçeğinde çizilen korsan sınırlara ve hazırlanan senaryolara bir başkaldırıdır. Erdoğan’ın Irak’la imzaladığı 25 anlaşma da hayati önemde dosyalardır. Bazıları küresel etkileri de olan bu anlaşmalarla enerji, güvenlik, ticaret, kalkınma yolu, su ve benzeri konularda hem Irak hem de Türkiye’nin büyük kazanımları olacak. Bununla birlikte farklı etnik, siyasi yapıların İran ya da Batı ve benzeri güçlerin etkisinden kurtarma boyutu da var. Bu perspektifin Suriye’yi de kuşatması durumunda gerçek manada siyasi-ekonomik-güvenlik-enerji ve siyasi devrim olur. Küresel güçlerin oyunu kesin bir biçimde mahkûm edilir."

YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Hürmüzlü, Türkiye’nin PKK ile mücadelesinde yeni bir sayfa açıldığını kaydederek “Irak yönetimine çok net ve kendi menfaatleri doğrultusunda teklifler sunuldu. Türk tarafı, Iraklılara ‘sınırımızda herhangi bir terör oluşumu değil Irak askeri görmek istiyoruz’ dedi. Esas sürpriz Kalkınma Yolu Projesi ile ilgiliydi. Katar ve BAE’li Bakanlar Sayın Cumhurbaşkanı’mız ile eş zamanlı olarak Bağdat’a geldi ve dörtlü mutabakat imzalandı. Bu gerçek anlamda bir diplomasi başarısıdır. Irak artık belirli kısır döngülere mahkûm olmayacak. Türkiye’de gerçek anlamda enerji merkezi olma yolunda çok büyük bir adım daha attı” diye konuştu.

IRAK GÖZ YUMACAK

Orta Doğu denklemini en iyi bilen isimlerden Erşat Hürmüzlü’ye göre bugüne dek PKK konusunda en küçük bir adım atmayan Irak kısa sürede çok farklı bir tutum içerisine girdi. Geri dönüşü olmayan PKK operasyonuna göz yumacaklar ve sonrasında Türkiye’nin hem kalkınma yolu güzergâhındaki güvenlik merkezli rolünü hem de Irak-Suriye sınır hattındaki terör geçişgenliği konusundaki hassasiyetini daha makul düzeyde değerlendirecek. Erdoğan ziyaretinin ardından Bağdat yönetimi, PKK elebaşlarının ülkeden çıkması talebinde bulanacak ve örgütün kuzeyde işgal ettiği yerleri boşaltmasını isteyecek.