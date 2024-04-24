Cumhurbaşkanı Erdoğan duygulandıran hediyeyi alıp Irak ziyaretinden anekdot paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen programda bir kız çocuğunun hediyesi duygu dolu anlara neden oldu. Kız çocuğu Erdoğan'ın ve annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabloyu aldıktan sonra Irak'taki ziyaretiyle ilgili bir anekdot paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kabul etti.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kız çocuğu, Erdoğan'ın ve annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti.

IRAK BAŞBAKANI İLE ANISINI ANLATTI

Tabloyu görünce duygulanan Erdoğan 'Bu unutulur mu?' diyerek Irak ziyaretinde yaşadığı bir olayı anlattı:

Kuzey Irak Başbakanı benim telefonumun açılışını gördü. Ve telefonumun açılışında annemin görüntüsü vardı. 'Kim bu?' dedi 'Annem' dedim. 'Ne söylediyseniz onu uyguluyorsunuz' dedi. Dedim 'Anne unutulmaz ki', ölse de unutulmaz.

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Erdoğan ardından tabloyu göstererek, "Yakaladı kızım şu anda annemle benim bu unutulmaz hatıramı resmetmiş" ifadelerini kullandı.

Lösemiyi atlatan kız çocuğunun kulağına eğilen Erdoğan, "Durumunu benim doktorumla da takip edelim" dedi.