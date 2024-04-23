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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün istikbalimizin teminatı olan siz çocuklara hediye edilmesi elbette tesadüf değildir. Bu devletimizin sadece çocuklara değil aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları kabul etti - 1. Resim

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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