Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün istikbalimizin teminatı olan siz çocuklara hediye edilmesi elbette tesadüf değildir. Bu devletimizin sadece çocuklara değil aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir.

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