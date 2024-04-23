Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşme gerçekleştiriyor. Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Gerçekleştirilen kısa görüşmenin ardından Erdoğan, "Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz." dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından siyaset arenası Erdoğan-Özel görüşmesine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. En kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz." demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün randevu talep edeceklerini belirterek, "Anayasa ile ilgili birtakım talepler ileteceğini" söyledi. Erdoğan, TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan resepsiyonunda CHP lideri Özel ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM'DE 23 NİSAN RESEPSİYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada siyasi parti grup başkanları ile çay sohbetinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Özgür Özel burada 10 dakikalık kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmenin ardından TBMM'den ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel'den görüşme talebi geldiğini belirterek, "Özgür Özel ile haftaya görüşeceğiz." dedi.