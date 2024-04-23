Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: CHP'nin destek verebileceğini düşünüyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek dönemi konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceğini açıklamıştı. Söz konusu randevu talebinin gelip gelmediği ve yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili durum Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, "Şu an itibariyle henüz böyle bir talep gelmedi. Fakat olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. CHP'nin öyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in randevu talebine ve yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de konuştu. Erdoğan, anayasa çalışmalarına CHP'nin vereceğini düşündüğünü söyledi.

ÖZÜR ÖZEL'DEN RANDEVU TALEBİ GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım yeni Anayasa için çalışmalar başladı. 1921 Anayasası da yeniden gündeme geldi. Bu arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gelecek dönemi konuşmak için sizden bir randevu talep edeceğini söylemişti. Randevu talebi geldi mi? Özür Özel'den bu konuşma ve sonrasında yeni Anayasa konusunda CHP'yle uzlaşma olur mu sizce?" sorusu yöneltildi.

"CHP'NİN DESTEK VERECEĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM"

Özel'den randevu talebinin önümüzdeki günlerde gelebileceğini belirten Erdoğan, "Şu an itibariyle henüz böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat olabileceğini düşünüyoruz. Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zemin çok hızlı değişiyor. Bunu ayak uydurmak için de Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım." dedi.

"YENİ ANAYASA GAYRETİMİZ SÜRECEK"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir. "