CHP lideri Özel'den 'erken seçim' açıklaması: 'Böyle giderlerse...'

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 09:49 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özel, erken seçime ilişkin olarak "Millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" dedi. Öte yandan Özel, büyük bir emekli mitingi yapacaklarını da duyurdu.