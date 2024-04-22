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CHP lideri Özel'den 'erken seçim' açıklaması: 'Böyle giderlerse...'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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CHP lideri Özel, erken seçime ilişkin olarak "Millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" dedi. Öte yandan Özel, büyük bir emekli mitingi yapacaklarını da duyurdu.

CHP Genel Başkanı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından en çok konuşulan konulardan biri olan 'erken seçim' tartışmalarına ilişkin Now TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

'BÖYLE GİDERLERSE YAKINDA'

Erken seçime ilişkin de açıklamalarda bulunan Özel, "31 Mart seçimlerin sonuçlarından dolayı ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse ben de haydi derdim. Böyle giderlerse yakın" dedi.

Özel, yakın zamanda bir büyük emekli mitingi yapacaklarını açıkladı.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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