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Özgür Özel saçlarını boyatıp estetik yaptırdı mı? Merak edilenleri cevapladı

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Özgür Özel saçlarını boyatıp estetik yaptırdı mı? Merak edilenleri cevapladı

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31 Mart seçimlerinin ardından art arda operasyonlar geçiren ve saçını boyattığı iddia edilen CHP lideri Özgür Özel, sosyal medyada gündem olan görüntüsüne ilişkin konuştu. Saçlarını boyatmadığını sadece şekillendirici sürdüğünü belirten Özel, "Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi. Saçlarını boyattığı da iddia edilen Özgür Özel'in fiziksel görünümündeki değişim ise çok konuşuldu.

Özgür Özel saçlarını boyatıp estetik yaptırdı mı? Merak edilenleri cevapladı - 1. Resim

Kritik seçimlerin ardından merak edilenleri cevaplayan CHP lideri Özel, herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini, saçlarını boyatmadığını ve yüzündeki şişkinliklerin gördüğü kortizon tedavisinden kaynaklandığını söyledi. 

Özgür Özel saçlarını boyatıp estetik yaptırdı mı? Merak edilenleri cevapladı - 2. Resim

'YÜZÜMDEKİ ŞİŞLİKLER KORTİZONDAN'

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın yazısında aktardığına göre, Özgür Özel saçlarını boyattığını düşünmesinin sebebini şöyle açıkladı:

"Ses tellerimden acil bir ameliyat oldum yoksa kalıcı ses kaybı olacaktı. 15 dakikalık diye yapılan ameliyat 1,5 saat sürdü. Beklenenden zor geçti ve kortizon tedavisi görüyorum. Gözlerimle alakalı mercek ameliyatı da bir yıldır bekliyordu. Bozukluk numarası çok fazla olduğundan akıllı lens takıldı. Onun için de kortizonlu damla damlatılıyor. Tüm bu kortizon yüzümde, gözümde ufak şişkinlikler oluşturdu.

Özgür Özel saçlarını boyatıp estetik yaptırdı mı? Merak edilenleri cevapladı - 3. Resim

Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax (saçları şekillendirmek ve istenilen biçimde kalmasını sağlamak için kullanılan bir ürün) sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor."

Özgür Özel saçlarını boyatıp estetik yaptırdı mı? Merak edilenleri cevapladı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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