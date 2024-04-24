Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 00:18 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek. Görüşmede, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.