Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek. Görüşmede, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk gününde İstanbul'da ikinci gününde ise afet bölgesi Gaziantep'de çeşitli temaslarda bulunmuştu.
Almanya Cumhurbaşkanı, ziyaretinin son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle Türkiye’ye bir resmi ziyaret düzenlemektedir.
Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
CUMHURBAŞKANI SIFATIYLA İLK ZİYARET
Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiren Steinmeier, 24 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacaktır.
GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?
Yapılacak resmi görüşmelerde Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecektir. Görüşmelerde ayrıca İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecektir” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı