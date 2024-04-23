Steinmeier'e Gaziantep'te tepki yağdı! "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya"
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Türkiye'de, ülkesinin İsrail'e sağladığı destek dolayısıyla önce İstanbul ardından da Gaziantep'te vatandaşlar tarafından protesto yağmuruna tutuldu. Gaziantep'te protesto eden grup, Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açarak "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretini sürdürüyor. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmede Sirkeci Garı’nı ziyaret esnasında vatandaşlar tarafından protesto edilen Steinmeier, bugün de Gaziantep'te tepkiyle karşılandı.
"KATİL İSRAİL, İŞBİRLİKÇİ ALMANYA"
Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Şehitkamil ilçesinde Steinmeier'in ziyaret edeceği Gazikent İlkokulu yakınında toplandı. Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup, Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açarak "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.
ALMAN LİDER GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE AYRILDI
Protestolar sürerken Steinmeier'in içinde bulunduğu araç, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alandan ilerleyerek Gazikent İlkokulu'na geçti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında dün İstanbul'da temaslarda bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı