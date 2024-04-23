Steinmeier'e Gaziantep'te tepki yağdı! "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya"

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Türkiye'de, ülkesinin İsrail'e sağladığı destek dolayısıyla önce İstanbul ardından da Gaziantep'te vatandaşlar tarafından protesto yağmuruna tutuldu. Gaziantep'te protesto eden grup, Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açarak "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.