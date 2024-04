Gazze'de son durum... Toplu mezar kelepçeli katliamı gözler önüne serdi, 2 bin Filistinlinin akıbeti meçhul

İsrail 200 gündür işgal ettiği Gazze'de katliamlarını aralıksız sürdürüyor. ABD 2023 İnsan Hakları Raporunu yayımlayarak İsrail'in Gazze saldırılarını yoğun bir şekilde eleştirirken, raporu kamuoyuna duyuran Dışişleri Bakanı Blinken saldırılarda Hamas'ı suçladı. Öte yandan işgal ordusunun 2 bin Filistinlinin bulunduğu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sonrası, hastanedeki toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin ellerinin kelepçeli olduğu ortaya çıktı.

23.04.2024 05:54

BATI ŞERİA'DA İSRAİL BASKINI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki Eriha şehri ve yakınlarındaki Akabet Cebir, Ayn es-Sultan ve Duyuk el-Favka dahil çok sayıda bölgeye baskın yaptı.

Baskınlar sırasında, Eriha'da üç çocuk babası 44 yaşındaki Şadi İsa Celayta, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirirken, iki kişinin yaralandığı, göğsünden yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

23.04.2024 05:09

NEW YORK'TA GAZZE DESTEKÇİSİ 100'LERCE ÖĞRENCİYE GÖZALTI

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi. New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor. Eylem sırasında New York polisi protesto eden 100'lerce Filistin yanlısı öğrenciye müdahale ederek gözaltına aldı.

23.04.2024 03:29

"GAZZE SOYKIRIMINI DURDURUN"

Şili'de yaşayan Filistinliler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino futbol takımı oyuncuları sahaya "Gazze'de soykırımı durdurun" pankartıyla çıktı. Taraftarlarının yoğun desteği altında sahaya çıkan futbolcular, "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı pankart açtı.

Club Deportivo Palestino'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayrağımıza gösterilen saygı ve hürmet için taraftarlarımıza ve aynı şekilde konuk ekibin taraftarlarına da teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

23.04.2024 02:00

2 BİN FİLİSTİNLİNİN AKIBETİ SOYKIRIMIN DELİLİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Nasır Hastanesi kompleksinde sivil savunma ekiplerinin toplu mezardan cesetleri çıkarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, bugün toplu mezardan çıkarılan 73 kişi ile cuma gününden bu yana toplam 283 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin baskını sırasında Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan yaklaşık 2 bin kişinin akıbetinin bilinmediği, öldürüldükleri yada alıkonularak götürüldüklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı kaydedildi. Medya Ofisinin açıklamasında, toplu mezardan çıkarılan aralarında kadın ve yaşlıların da bulunduğu cesetlerin bir kısmının elleri kelepçeli ve üzerlerinden elbiseleri çıkarılmış şekilde soğuk kanlılıkla öldürüldüğü belirtildi.

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

23.04.2024 00:42

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabatiya ilinde Marjaayoun ilçesine bağlı Odaisseh ve Rab El Thalathine beldelerine saldırı düzenledi. Saldırısı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

23.04.2024 00:00

ABD İNSAN HAKLARI RAPORUNDA YAYIMLANDI

Gazze'de binlerce sivilin öldürülmesi ve bölgeye insani yardımların kısıtlanması sürecinde İsrail'e koşulsuz destek verdiği için yoğun şekilde eleştirilen ABD, 2023 İnsan Hakları Raporunu yayımladı. Raporu kamuoyuna duyuran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İsrail'le ilgili çifte standart uygulamıyoruz, biz herkese aynı standardı uyguluyoruz. İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışma, insan haklarıyla ilgili derin endişelerin artmasına neden oluyor" diyerek 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına dikkati çekti. Blinken, bu saldırılarda yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 230 kişinin rehin alındığını kaydetti.

