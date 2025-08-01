Osayi-Samuel'in transfer itirafı gündem oldu! Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı

Fenerbahçe'yle olan 4,5 yıllık sözleşmesinin sona ermesinden sonra Birmingham City'e transfer olan Bright Osayi-Samuel, İngiliz kulübüne imza atmadan önce Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmediği yönünde basına yansıyan haberlere cevap verdi.

"BİR YILDIR TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYORDUM"

Birmingham Live'a açıklama yapan Nijeryalı futbolcu, "Son bir yıldır eve dönmek istiyordum ama inandığım bir takıma gideceğimi bilerek geri dönmek istiyordum. Teknik direktör, takım sahibi ve hedeflerle konuştuğumda, burasının doğru yer olduğunu hissettim" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEKLE HİÇ İLGİLENMEDİM"

27 yaşındaki oyuncu, "Türk medyasıyla çok sorunum oldu. Belki de beni hedef alıyorlardır. Fenerbahçe'nin rakibi olan Beşiktaş'tan ilgi gördüm, beni transfer etmek istediler. Menajerimle görüştüm ama oraya gitmekle hiç ilgilenmedim. Fenerbahçe'de 4 yıl oynadım ve benim için çok şey yaptılar. Gitmem imkansızdı ama sonra babamın çok fazla para istediğini söyleyen bir yazı yayımladılar. Oraya gitmeye hiç niyetim yoktu, Birmingham'ı duyduğumda gelmek istedim" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO HARİKA BİR KOÇ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Murinho ile ilişkisinden bahseden Osayi-Samuel, "Mourinho benim için harika bir koçtu. Maçtan önce bize ailesi ve diğer şeyler hakkında birçok hikaye anlatırdı. Sadece futbol değil, futbol dışında nasıl olduğunuzu da bilmek istiyor. Benim için iyi bir koçtu, onunla birlikte olmaktan keyif aldım" sözlerini sarf etti.