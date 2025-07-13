Osayi-Samuel yeni takımıyla ilk kez sahnede! O paylaşım olay oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra İngiliz ekibi Birmingham City ile anlaşan Bright Osayi-Samuel, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertlilerin tekliflerini kabul etmeyen Bright Osayi-Samuel'in adı sık sık Beşiktaş ile anılmıştı.

Siyah beyazlılarla anlaşma aşamasına gelen Osayi-Samuel, son anda Birmingham City ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayan deneyimli sağ bek, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

20 DAKİKA SAHADA KALDI

Bright Osayi-Samuel, Birmingham City'nin Sevilla'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçının 70'inci dakikasında oyuna girdi. Nijeryalı futbolcu, forma bulduğu son 20 dakikada iyi bir görüntü verdi.

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Maçın ardından Birmingham City'nin galibiyet paylaşımını Osayi-Samuel ile yapması dikkat çekti.