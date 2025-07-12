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Haberler > Spor > Fenerbahçe genç sol beki kadrosuna kattı! Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Fenerbahçe genç sol beki kadrosuna kattı! Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe genç sol beki kadrosuna kattı! Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Gent Kulübü'nün 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Gent Kulübü'nün 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe genç sol beki kadrosuna kattı! Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı - 1. Resim

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Archie Brown'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe genç sol beki kadrosuna kattı! Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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