Fenerbahçe- Karagümrük hazırlık maçını kim kazandı? Yeni sezon mesaisi hazırlık maçıyla başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile sezonun ilk hazırlık maçına çıktı. 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayan maç hakkında detaylar merak ediliyor. Özellikle Fenerbahçe- Karagümrük hazırlık maçını kim kazandı? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar..

Fenerbahçe, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile sezonun ilk hazırlık maçını gerçekleştirdi.

Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, bu maçın ardından çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Pazartesi günü kamp için Portekiz'e yola çıkacak. Peki, Fenerbahçe- Karagümrük hazırlık maçını kim kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı.

FENERBAHÇE- KARAGÜMRÜK HAZIRLIK MAÇINI KİM KAZANDI?

Fenerbahçe-Karagümrük hazırlık maçı kapalı bir şekilde oynandığı için sonuç kamuoyuna henüz açıklanmadı. Kısa süre içinde Fenerbahçe kulübünün maç sonucunu açıklaması bekleniyor.

Skor, goller ve maçın öne çıkan isimler her iki kulübün de resmi sosyal medya hesapları ve web adresi üzerinden paylaşılacaktır.

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe-Karagümrük maçı basına kapılı oynandığı için resmi sonuç henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Fenerbahçe ve Karagümrük kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kısa süre içinde maç sonuçlarına dair açıklama yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDA KİM GOL ATTI?

Fenerbahçe - Karagümrük hazırlık maçı hakkında şu anda güncel gol bilgisi ve skor hakkında bilgi elde edilemiyor.

Basına ve canlı yayına kapalı olan hazır maçının bitmesi üzerinde gol atan isimler ve skor Fenerbahçe ve Karagümrük klüpleri tarafından açıklanacaktır.