Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Milan'ın elinden kaptı! Ali Koç'un bir telefonu yetti, hemen İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Milan'ın elinden kaptı! Ali Koç'un bir telefonu yetti, hemen İstanbul'a geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Milan&#039;ın elinden kaptı! Ali Koç&#039;un bir telefonu yetti, hemen İstanbul&#039;a geldi
Fenerbahçe, Milan, Transfer, Ali Koç, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni transfer Archie Brown, İstanbul'da. Başkan Ali Koç'un gece yarısı bizzat aradığı 23 yaşındaki İngiliz sol bek, telefon görüşmesinin ardından Milan'a gitmekten vazgeçti. Brown, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Sarı-lacivertliler, yeni sol bekini buldu. İtalyan ekibi Milan'ın da kadrosuna katmak istediği Archie Brown'un, Başkan Ali Koç'un telefonu sonrası tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Milan'ın elinden kaptı! Ali Koç'un bir telefonu yetti, hemen İstanbul'a geldi - 1. Resim

NTV Spor'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Gent ile anlaşan Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu Türkiye'ye getirdi. ArchieBrown'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.

8,5 MİLYON EURO BONSERVİS, 1,5 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon çıktığı 46 maçta 3 gol atan ve 6 asist yapan Brown'un transferi için Belçika kulübüne 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve sonraki satıştan pay verecek. Sarı-lacivertliler ile 4+1 yıllık anlaşmaya varan Brown ise yıllık 1,5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe, Milan'ın elinden kaptı! Ali Koç'un bir telefonu yetti, hemen İstanbul'a geldi - 2. Resim

"ALİ KOÇ'UN TELEFONUYLA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuşan Brown, "Aslında Milan ile anlaşma tamamen bitmişti. Gece saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyon... Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

11 Eylül’ün mimarına idam pazarlığı çöktü: Mahkemeden flaş karar!Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir tutuklandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da mutlu son: Transferin açıklanması an meselesi! Yönetimdeki 2 isme rağmen geliyor - SporG.Saray'da mutlu son: Açıklama an meselesiOrkun Kökçü imza için İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan açıklama - SporMilli yıldız İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan resmi açıklamaGörenler 'Eğin guşu' diyor! Yarasa adam nefesleri kesti: Buraya gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmaz - SporGörenler 'Eğin guşu' diyor! Yarasa adam nefesleri kesti: Buraya gelmediğim bir yıl benim için yaşanmış sayılmazOsimhen krizi: Galatasaray ne yapsa olmuyor! İşte Napoli'nin teklifleri reddetme sebebi... - SporOsimhen krizi: İşte Napoli'nin teklifleri reddetme sebebi...Aziz Yıldırım'a ağır sözleri olay olmuştu! Fenerbahçe'de istifa: Şahsıma yöneltilen saldırılar... - SporF.Bahçe'de istifa: Şahsıma yöneltilen saldırılar...Süper Lig'e yeni Osimhen! Gol makinesi artık İstanbul'da - SporSüper Lig'e yeni Osimhen! Gol makinesi artık İstanbul'da
Sonraki Haber Yükleniyor...