Fenerbahçe, Milan'ın elinden kaptı! Ali Koç'un bir telefonu yetti, hemen İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transfer Archie Brown, İstanbul'da. Başkan Ali Koç'un gece yarısı bizzat aradığı 23 yaşındaki İngiliz sol bek, telefon görüşmesinin ardından Milan'a gitmekten vazgeçti. Brown, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Sarı-lacivertliler, yeni sol bekini buldu. İtalyan ekibi Milan'ın da kadrosuna katmak istediği Archie Brown'un, Başkan Ali Koç'un telefonu sonrası tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı ortaya çıktı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Gent ile anlaşan Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu Türkiye'ye getirdi. ArchieBrown'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.

8,5 MİLYON EURO BONSERVİS, 1,5 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon çıktığı 46 maçta 3 gol atan ve 6 asist yapan Brown'un transferi için Belçika kulübüne 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve sonraki satıştan pay verecek. Sarı-lacivertliler ile 4+1 yıllık anlaşmaya varan Brown ise yıllık 1,5 milyon euro kazanacak.

"ALİ KOÇ'UN TELEFONUYLA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuşan Brown, "Aslında Milan ile anlaşma tamamen bitmişti. Gece saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyon... Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum" ifadelerini kullandı.