Fenerbahçe'den gönderilmişti! Mario Branco'nun yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 11:17 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 11:23 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Mario Branco, Benfica, Sportif Direktör, Portekiz, Futbol, Haber

Sarı-lacivertlilerde kupasız geçen sezonun ardından futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya gidildi. 2022-2025 yılları arasında sportif direktörlük görevini üstlenen Mario Branco ile yollar ayrıldı. Portekizli futbol adamı, ülkesinin takımlarından Benfica'nın yeni sportif direktörü oldu.

Fenerbahçe'deki görevi geçtiğimiz ay sona eren Maria Branco, Portekiz ekibi Benfica'nın sportif direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yıldır Benfica'nın çeşitli kademelerinde çalışan Lourenço Coelho'ya bu hafta sonu veda edileceği ve yerine Branco'nun geleceği belirtildi. İlgili Haber Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe’ye veda mesajı "ULUSLARARASI FUTBOLDA KAPSAMLI BİR MÜFREDATA SAHİP" 49 yaşındaki futbol adamının, 14 Temmuz Pazartesi günü yeni görevine başlayacağı belirtilerek, "Mario Branco uluslararası futbolda kapsamlı bir müfredata, Portekiz futbolu hakkında derinlemesine bilgiye ve çeşitli Avrupa şampiyonalarında kanıtlanmış deneyime sahip" denildi. FENERBAHÇE'DE YENİ PATRON DEVİN ÖZEK Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda futbol direktörü, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında sportif direktörlük yapan Branco ile yollarını ayırmıştı. Alman futbolunun yükselen değerlerinden olan ve Bayer Leverkusen’in şampiyonluğa ulaşıp, Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, sarı-lacivertlilerde futbol direktörü olmuştu. İlgili Haber Jhon Duran sonrası ikinci bomba! Fenerbahçe rotasını PSG'ye çevirdi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş