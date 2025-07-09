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Fenerbahçe'den gönderilmişti! Mario Branco'nun yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den gönderilmişti! Mario Branco&#039;nun yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe, Mario Branco, Benfica, Sportif Direktör, Portekiz, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerde kupasız geçen sezonun ardından futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya gidildi. 2022-2025 yılları arasında sportif direktörlük görevini üstlenen Mario Branco ile yollar ayrıldı. Portekizli futbol adamı, ülkesinin takımlarından Benfica'nın yeni sportif direktörü oldu.

Fenerbahçe'deki görevi geçtiğimiz ay sona eren Maria Branco, Portekiz ekibi Benfica'nın sportif direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yıldır Benfica'nın çeşitli kademelerinde çalışan Lourenço Coelho'ya bu hafta sonu veda edileceği ve yerine Branco'nun geleceği belirtildi.

"ULUSLARARASI FUTBOLDA KAPSAMLI BİR MÜFREDATA SAHİP"

49 yaşındaki futbol adamının, 14 Temmuz Pazartesi günü yeni görevine başlayacağı belirtilerek, "Mario Branco uluslararası futbolda kapsamlı bir müfredata, Portekiz futbolu hakkında derinlemesine bilgiye ve çeşitli Avrupa şampiyonalarında kanıtlanmış deneyime sahip" denildi.

Fenerbahçe'den gönderilmişti! Mario Branco'nun yeni takımı belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE'DE YENİ PATRON DEVİN ÖZEK

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda futbol direktörü, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında sportif direktörlük yapan Branco ile yollarını ayırmıştı.

Alman futbolunun yükselen değerlerinden olan ve Bayer Leverkusen’in şampiyonluğa ulaşıp, Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, sarı-lacivertlilerde futbol direktörü olmuştu.

Fenerbahçe'den gönderilmişti! Mario Branco'nun yeni takımı belli oldu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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