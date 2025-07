Bright Osayi-Samuel'den Fenerbahçe’ye veda mesajı

Fenerbahçe'den ayrılarak Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara duygusal bir mesajla veda etti.

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'ye imza attı. Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Fenerbahçe'ye veda etti.

Osayi-Samuel mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe aileme, son 4 yıl unutulmazdı. Sarı-lacivert formayı ilk giydiğim andan itibaren tutkunuzu, gururunuzu ve sarsılmaz desteğinizi hissettim. Birlikte zaferleri, zorlukları ve sonsuza kadar benimle kalacak anıları paylaştık. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, sağlık ekibine ve personele: Bana güvendiğiniz, yol gösterdiğiniz ve her adımda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ve perde arkasında kalan, emekleri çoğu zaman fark edilmeyen herkese: Bu yolculuğu keyifli hale getirdiniz. Beni kendi ailenizden biri gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Buradan dolu bir kalple, sonsuz bir minnetle ve bu kulübe ve inanılmaz taraftarlarına karşı derin bir sevgiyle ayrılıyorum. Bu bir veda değil, görüşmek üzere"

Fenerbahçe Kulübü ise Osayi-Samuel için yaptığı veda paylaşımında, "Yolun Açık Olsun Osayi 2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel'e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz. Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak. Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak. Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin." ifadelerine yer verdi.