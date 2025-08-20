Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü! Jackson Muleka imzayı attı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü! Jackson Muleka imzayı attı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın eski yıldızı Süper Lig&#039;e geri döndü! Jackson Muleka imzayı attı
Jackson Muleka, Konyaspor, Süper Lig, Beşiktaş, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Jackson Muleka Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaştı. Muleka 2 yıllık sözleşmeye imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Kholood'da oynayan Jackson Muleka'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e geri döndü! Jackson Muleka imzayı attı - 1. Resim

Açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübünde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Polonyalı genç kadın Adana'da Müslüman olduİsrail kirli planını uygulamaya başladı! Çevresi kuşatıldı, Gazze işgal ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni'den vefa! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ı ziyaret etti - SporCristian Baroni'den vefa! Yıldırım ve Kocaman'ı ziyaret ettiSilmek zorunda kaldı! Galatasaray ile anılan Manuel Akanji'den transfer iddialarına flaş cevap - SporGalatasaray ile anılıyordu, silmek zorunda kaldı!5 farklı ülke, 5 takım! Galatasaray'dan ayrıldı, yeni adresi şaşırttı - Spor5 ülke, 5 takım! G.Saray'dan ayrıldı, yeni adresi şaşırttıFenerbahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a "evet" dedi! Değeri 15 milyon euro - SporF.Bahçe haberleri çıktı, Beşiktaş'a "evet" dediRıdvan Yılmaz eve mi dönecek? Beşiktaş cephesinde bomba iddia - SporRıdvan Yılmaz eve mi dönecek? Beşiktaş cephesinde bomba iddiaTrabzonspor'da bir transfer daha! Resmi açıklama: Sözleşme detayları belli oldu - SporTrabzonspor'da transfer! Resmi açıklama: Bonservis...
Sonraki Haber Yükleniyor...