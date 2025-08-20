Silmek zorunda kaldı! Galatasaray ile anılan Manuel Akanji'den transfer iddialarına flaş cevap

Avrupa'ya ve Süper Lig'e damga vurmak isteyen şampiyon Galatasaray, yeni bir bomba transferle gündeme geldi. Sarı kırmızılılar İngiliz devi Manchester City’den savunma oyuncusu Manuel Akanji için sonuç almaya çok yakın olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTMEYE YAKIN!

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Manuel Akanji ile ek olarak 15 milyon sterlinlik bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlandığını ve Galatasaray'ın transferi bu hafta bitirmek istediğini iddia etti.

Romano, kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından Galatasaray'ın 24 saat içinde Akanji'ye teklifini sunacağını belirtirken, Yağız Sabuncuoğlu ise oyuncuya sözlü teklif yapıldığını öne sürdü.

AKANJİ'DEN TRANSFER İDDİALARINA FLAŞ CEVAP

NTV Spor'da yer alan habere göre Manuel Akanjii transfere yönelik bu iddiaların ardından Fabrizio Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı. Romano'nun sonrasında silinen paylaşımının altına yaptığı yorumda Akanji, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Manchester City ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Manuel Akanji, kariyeri boyunca 447 maça çıkarken 17 gol ve 10 asist kaydetti.