Ekonomist İslam Memiş, yatırımcılara 2026 için kritik uyarılarda bulundu. Manipülasyon piyasasının önümüzdeki yılda devam edeceğini belirten Memiş, "Ona göre kendinizi hazırlayın. 'Alırım, satarım para kazanırım' diyenler boşuna hayal kurmasın. Yatırımcı değil, sistem kazanacak." dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerde piyasada yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu. Manipülasyon havasının hakim olduğunu belirten Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

"ARALIK AYINDA SIRA NEYE GELECEK?"

Ekim ayında altın ve gümüşte yapılan manipülasyonun kasımda Bitcoin'de yapıldığını söyleyen Memiş, "Ekim’de yüksekten altın ve gümüş sattılar Kasım’da BTC alıyorlar. Piyasa kontrolü sistemin elinde. Aralık ayında sıra neye gelecek?" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten 2026 uyarısı: 'Alırım, satarım para kazanırım' diyenler hayal kurmasın

"HAYAL KURMAYIN"

2026 için de uyarılarda bulunan Memiş, "2026’da piyasa aynı bugünkü gibi olacak. Yani, 2026 manipülasyon yılı. Ona göre kendinizi hazırlayın. 'Alırım, satarım para kazanırım' diyenler boşuna hayal kurmasın. Yatırımcı değil, sistem kazanacak. Dünyadaki sistemin tüm borçlarını finansal piyasalarda işlem yapanlar ödeyecek." şeklinde konuştu.

MESUT ŞAHİN

