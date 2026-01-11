Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sulama havuzuna düşen 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, ekiplerin çalışması sonucu ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Abdullah Abdullah sulama havuzuna düştü. Ailesinin gözleri önünde meydana gelen olay sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

12 yaşındaki çocuğun acı sonu! Sulama havuzuna düşerek hayatını kaybetti

DALGIÇLAR DA ARAMAYA KATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ilk olarak havuzdaki suyun boşaltılması için çalışma başlatıldı. Ardından AFAD ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzunda yaptığı arama sonucunda küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. İlk incelemelerde Abdullah Abdullah’ın boğularak hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

