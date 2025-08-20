Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Her iki takım da karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar ve futbolseverler, mücadelenin hangi tarihte ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili merak edilen detaylar...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Galatasaray maçı Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatlarının 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 TL arasında değiştiği karşılaşmanın ne zaman başlayacağı belli oldu. İki takım 24 Ağustos 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı maç takvimine göre, karşılaşmada ilk düdük 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da çalacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ve futbolseverler, karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlar üzerinden şifreli olarak izleyebilecek.