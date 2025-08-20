Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Bilet Fiyatları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarlar ve sporseverler bu sorunun cevabını arıyor. İşte karşılaşmanın oynanacağı stadyum, bilet fiyatları, yayın kanalı ve maç saati hakkında detaylı bilgiler...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor. Her iki takım da karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar ve futbolseverler, mücadelenin hangi tarihte ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili merak edilen detaylar...

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Galatasaray maçı Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatlarının 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 TL arasında değiştiği karşılaşmanın ne zaman başlayacağı belli oldu. İki takım 24 Ağustos 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı maç takvimine göre, karşılaşmada ilk düdük 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da çalacak.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3. Resim

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ve futbolseverler, karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlar üzerinden şifreli olarak izleyebilecek.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gerzek Şabaniye ne zaman ve nerede çekildi?Thor Karanlık Dünya ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Behzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerBehzat Ç yeni bölüm çıktı mı, Çekiç ve Gül 3 sezon 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek? - Haberler2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek?Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerFenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Thor Karanlık Dünya ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! - HaberlerThor Karanlık Dünya ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu!Gerzek Şabaniye ne zaman ve nerede çekildi? - HaberlerGerzek Şabaniye ne zaman ve nerede çekildi?Ülke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Ağustos 2025 - HaberlerÜlke puanına en çok hangi takım katkı yaptı? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Ağustos 2025
Sonraki Haber Yükleniyor...