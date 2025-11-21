Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek, Türkcell Süper Kupa kura çekimi sonrası basın mensuplarının karşısına çıktı. Kurayı değerlendiren Torunoğulları, transfer sorusunu da cevapladı.

Türkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı statlar belli oldu. Yarı finalde 6 Ocak Salı günü Adana'da Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

"SÜPER KUPA'YI KAZANACAĞIZ"

İddialı konuşan Ertan Torunoğulları, "Camiamıza hayırlı olsun. Adana çıkmasına sevindim. Fenerbahçe ve Samsunspor, Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı. İki güzide kulübü Adana'nın görmesi güzel. Çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Samsunspor maçını inşallah gidip kazanacağız. Biz yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF Süper Kupa

"YAZIYORSUNUZ, 3-4 FUTBOLCU ALIYORUZ"

Ara transfer dönemine dair çalışmalar ve transferlerin Süper Kupa maçına yetişip yetişmeyeceği sorusu yöneltilen sarı-lacivertli yönetici, "Transfer dönemine daha çok var. Çok önemli iki maçımız var; Rizespor ve Ferencvaros. Fenerbahçe büyük bir camia, sürekli transfer çalışmaları olur. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten gündemde her gün Fenerbahçe. Sizler yazıyorsunuz, 3-4 futbolcu alıyoruz. Şu anda Avrupa'da bütün futbolcuları aldık (gülerek). Tabii ki Fenerbahçe transfer çalışmalarını yapıyor" sözlerini sarf etti.

Ertan Torunoğulları - Sadettin Saran

"HER KUPA ÖNEMLİ"

Sportif Direktör Devin Özek, "Bizim için her maç, her kupa önemli. Kazanmak istiyoruz. İlk olarak Rizespor önemli, sonra kupayı düşünürüz. Hava iyi, biz konsantreyiz. İnşallah hafta sonu kazanacağız ve sonra Ferencvaros maçı geliyor" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası