Sesler gelince ortaya çıktı! Define için 300 yıllık tarihi hamamı talan ettiler
Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi tamamdan sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kontrol için bölgeye gitti. Definecilerin tarihi yapıya zarar verdiğini gören vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını istedi.
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan sesler geldiğin fark eden çevre sakinleri, tarihi yapının içerisini kontrol ettiklerinde içeride kaçak kazı yapıldığını gördü. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı tespit edildi.
TARİHİ HAMAMIN KORUNMASINI İSTİYORLAR
Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını söyledi. Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.
