Eski formunu yakalayan Fred, Tedesco’ya övgüler yağdırırken, “Kaliteli bir kadromuz var ve iyi bir hava yakaladık. İki organizasyonu da kazanabilir” dedi…

Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinden sonra kendisini yedek kulübesinde bulan ancak Kayseri maçıyla ilk on bire muhteşem bir dönüş yapan Fred, sezonun geri kalanı için de çok iddialı konuştu. Brezilyalı yıldız AA'ya verdiği röportajda, çifte zafere inandığını söyledi.

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Brezilyalı, çok iyi bir birliktelik yakaladıklarını belirtirken, "Hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de hedeflerimiz var. Bana göre bu iki organizasyonu da kazanabiliriz. İyi bir kadromuz var, iyi bir takımız. Dolayısıyla şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"HARİKA BİR HOCAMIZ VAR"

Fenerbahçe'nin yakaladığı çıkışta teknik direktör Domenico Tedesco'nun etkisine dikkat çeken Fred, İtalyan hocayı "Harika bir insan, çok büyük bir teknik adam. Onu antrenman ve taktiksel değerlendirme konusunda çok beğeniyorum" sözleriyle övdü. Her zaman göreve hazır olduğunu ifade eden sambacı, "Burada olma amacım Fenerbahçe'ye katkı sağlamak. Hocamızın vereceği her göreve talibim" derken, Galatasaray derbisi için, "Karşımızda iyi bir takım olacak. Ama bizim hiçbir kayba tahammülümüz yok. Bütün puanları toplamak, şampiyonluğa ulaşıp tarih yazmak istiyoruz" sözlerini kullandı.i

"KEŞKE ERKEN GELSEYDİM"

Sarı lacivertli takımda çok mutlu olduğunu söyleyen Fred, “Kariyerinin en başına dönüp genç Fred’e bir tavsiye versen ne olurdu?” sorusuna “Fenerbahçe’ye daha erken gelmek” cevabını verdi.

