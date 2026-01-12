İstanbul'da yapılan son uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklanmış, oyuncu Doğukan Güngör ise serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Güngör, ifadesinde "Pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, ünlü isimlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirilmişti.

SON OPERASYONDA 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Son operasyonda aralarında oyuncu Doğukan Güngör’ün de bulunduğu toplam 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Güngör, savcılıkça herhangi bir ek adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınmıştı! Oyuncu Doğukan Güngörün ifadesinde uyuşturucu itirafı

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Sabah'ın haberine göre Güngör ifadesinde uyuşturucu kullanımından dolayı pişman olduğunu belirtti. Güngör, "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım. Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" dedi.

Tutuklanan isimlerden Ceyda Ersoy ise "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" itirafında bulundu.

