Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, toplanma alanı olduğu iddia edilen ve yıkım kararı alınan İstanbul'daki Bebek Otel için ekipler harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri, kaçak yapılarının yıkım işlemlerini başlatmak üzere Bebek Otel’e gitti.

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, toplanma alanı olduğu iddia edilen İstanbul'daki Bebek Otel için yıkım kararı alınmıştı.

EKİPLER OTELDE

Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi.

YIKIM BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri, sabah saatlerinden itibaren oteldeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Bebek Otel'in kış bahçesinin yıkımı yapılıyor.

ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU YUVASI OLMUŞTU

Soruşturma dosyasında uyuşturucu kullanımı ve fuhşa ilişkin iddiaların yer aldığı, bu kapsamda otelin sahibi ile işletme müdürünün daha önce tutuklandığı öğrenildi. Savcılık değerlendirmesinde, bazı ünlü isimlerin otelde bir araya geldiği ve uyuşturucu madde kullanıldığına dair bulguların bulunduğu kaydedildi.

KİMLER TUTUKLANMIŞTI?

7 kişinin ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldığı soruşturmada Muzaffer Yıldırım’la birlikte 19 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler şöyle: Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, , Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Aralık’ta kent genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirilmişti.

Operasyon sonucunda Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya adlı işletmeler, kaymakamlık kararıyla 1 ay süreyle faaliyetten men edilmişti.

