İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gece saatlerinde 9 ayrı gece kulübüne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında Can Yaman ve Selen Görgüzel’in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bir gece kulübünde bulunan Can Yaman’ın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan, operasyon kapsamında denetlenen adreslerden biri olan Bebek Otel’de gizli bir oda tespit edildi. Savcılık dosyasında, ünlülerin otelde bir araya gelerek uyuşturucu kullandığı ve gizli odada 24 saat kayıt alındığı iddiaları yer alıyor.

Sosyete ve ünlülerin sıkça tercih ettiği Bebek Otel’e, yaklaşık 200 jandarmanın katılımıyla kapsamlı bir arama yapıldı. Bu çalışmanın, otele yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyon olduğu bildirildi.

DOSYADA UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİALARI

Soruşturma dosyasında uyuşturucu kullanımı ve fuhuşa ilişkin iddiaların yer aldığı, bu kapsamda otelin sahibi ile işletme müdürünün daha önce tutuklandığı öğrenildi. Savcılık değerlendirmesinde, bazı ünlü isimlerin otelde bir araya geldiği ve uyuşturucu madde kullanıldığına dair bulguların bulunduğu kaydedildi.

“GİZLİ ODA” TESPİT EDİLDİ

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgilere göre, Bebek Otel’e yönelik ikinci operasyonda, önceki aramalarda tespit edilemediği belirtilen “gizli oda” bu kez bulundu. Söz konusu odada kayıt alındığı yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

24 SAAT KAYIT ALIYOR

Savcılık dosyasında, ünlü isimlerin otelde bir araya gelerek uyuşturucu madde kullandıkları ve gizli odada 24 saat kayıt alındığı yönünde iddiaların yer aldığı öğrenildi. Merve Tokaz, "Dün gece saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri, 200 jandarma personeli Bebek Otel'e girdi ve kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Bu ikinci bir operasyondu. Çok kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Didik didik diyebileceğimiz bir arama yapıldı. Bebek Oteli soruşturmanın kritik iki adresinden bir tanesi. Bebek Otel ve Kasım Garipoğlu'nun yalısı. Bebek Otel'de ne aranıyor? Savcılığın değerlendirmesi şu; iddialara göre, ünlü isimlerin burada toplandıkları ve burada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde savcılığın soruşturma dosyasında bir iddiası var. Bebek Otel'de gizli bir odanın olduğu iddiası var. Gizli odada kayıt yapıldığı iddia edildi. Son dakika gelişmesine göre, gizli oda bulundu. Daha önce yapılan aramalarda bulunamayan gizli odanın şimdiki aramada bulunduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

“Bu gizli oda ne için kullanıldı?” , “Kimler bu odaya girdi” , “Bu odada suça dair neler yapıldı?” gibi soruların soruşturmanın bundan sonraki evresinde netlik kazanması bekleniyor.

