32 ülkeden 2 bin 530 hastanenin sıralandığı “Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026” listesinde Koç Üniversitesi Hastanesi 213, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 234. olarak ilk 250’ye girmeyi başardı.

Uluslararası yayın organı Newsweek ve Alman istatistik firması Statista tarafından yayımlanan “Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026” listesinde Türkiye’den 35 sağlık kurumu yer aldı. Koç Üniversitesi Hastanesi 213, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ise 234. olarak ilk 250’ye girmeyi başaran iki üniversite hastanesi oldu.

Listedeki üniversite hastaneleri şöyle: Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi, Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi.

ÇOK SAYIDA GÖSTERGE DİKKATE ALINDI

Hastanelerin belirlenmesinde 2 bin 530 sağlık kuruluşunun performansı analiz edildi. Tedavi kalitesi, hijyen standartları ve doktor ya da hemşire başına düşen hasta sayısı gibi göstergeler dikkate alındı. Newsweek ve Statista tarafından 32 ülkeden on binlerce sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları değerlendirildi. Hasta memnuniyeti anketleri puanlama modeline dâhil edildi. Genel memnuniyet, hastaneyi tavsiye etme ve tıbbi bakımdan memnuniyet gibi kriterlerin analizi yapıldı. Son olarak, 2025 sonbahar ve kış döneminde hastanelerle iletişime geçilerek PROMs (Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri) uygulamalarına ilişkin anket gerçekleştirildi ve elde edilen veriler değerlendirmeye alındı.



