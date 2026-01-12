İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da doğrudan etkilerken, 12 Ocak Pazartesi günü için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen merkezli birçok seferde kısıtlama ve iptal kararları alındı. Bu kapsamda THY, Pegasus ve AJET iptal sefer duyuruları takip ediliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul genelinde hava trafiğinde aksamalar yaşanmaya başladı. Meteorolojik uyarıların ardından hava yolu şirketleri uçuş güvenliğini öncelik alarak 12 Ocak 2026 tarihli bazı seferlerde iptale gitti. Bu gelişme sonrası yolcular, THY, AJet ve diğer hava yolu şirketlerinin güncel uçuş listelerini yakından takip ediyor.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde kısıtlama uygulamasına gidildi. Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çok sayıda kalkış ve varışlı uçuş için iptal kararı alındı.

Uçuşlar iptal mi oldu? 12 Ocak THY, Pegasus ve AJET iptal olan uçak seferleri

12 OCAK İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ

Türk Hava Yolları, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 54 seferin iptal edildiğini duyurdu. Şirket, iptallerin Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından alınan uçuş kısıtlama kararına bağlı olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. AJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli 24 uçuşun iptal edildiğini bildirdi. Pegasus ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

İptal uçak seferleri tercih edilen hava yolu firmasının mobil veya web sitesi üzerinden "Uçuş Durumu" ekranı ile kontrol ediliyor.

