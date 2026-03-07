Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu illerinde devam eden kar yağışı yavaşlarken, batıda güneşli ve bulutlu bir hava hakim. Önümüzdeki hafta ise yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar yükseliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından dün özellikle Doğu illerinde başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Yağışlar düne göre azalarak sürerken, batıda ise hava açık ve bulutlu. Peki önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmeler, yurdun yağışsız ve güneşli bir hafta geçireceği yönünde.

SICAKLIKLAR ARTACAK, YAĞIŞ YOK

Oldukça soğuk geçen haftanın ardından Anadolu'da sıcaklıklar yavaş yavaş yükselecek. Batıda ise yeni hafta güneşli geçecek, sıcaklıklar İstanbul’da 11 ila 16 derecelerde olacak.

Ege ve Akdeniz kıyılarında hissedilen sıcaklıklar yer yer 28 derecelere kadar çıkacak. Bu hafta yurt genelinde yağmur beklenmiyor.

"BAHAR HAVALARI SÜRPRİZLERE AÇIKTIR"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yakında bir soğuk hava dalgası yok, fakat bahar yeni başlıyor. Bahar havaları sürprizlere açıktır, geçtiğimiz yıllarda yaşanan zirai don hadiseleri Mart ortasında ve Nisan başlarında büyük hasarlar vermişti, bu yıl görüntü lehimize ilerlese de hava durumundaki güncellemeleri yakından takip etmekte yarar var" dedi.

