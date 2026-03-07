Son dakika son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede hissedilen sarsıntıların ardından “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna cevap ararken son depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği merak ediliyor.

Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkeler arasında bulunduğu için gün içerisinde farklı bölgelerde küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar meydana gelebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler, yaşanan depremlerin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin detayları ortaya koyuyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre 7 Mart 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir deprem meydana geldi. Saat 06.37’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı. Yine aynı gün saat 19.05'te 3.4 büyüklüğünde Akdeniz Muğla/Datça'da 9.62 derinliğinde gerçekleşti.

Az önce deprem nerede oldu? Son depremler listesi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi)

SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, Türkiye’de meydana gelen tüm sarsıntıları detaylı şekilde gösteriyor.

7 Mart AFAD son depremler listesi

Bu listede depremin büyüklüğü, merkez üssü, meydana geldiği saat ve yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiği gibi bilgiler yer alıyor.

7 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

