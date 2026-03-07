İran’da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini liderin seçimi için meclisin önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasının beklendiğini açıkladı. Süreçte, söylenti ve tahminlerden kaçınılması çağrısı yapıldı.

İran’da dini lider seçim süreci devam ediyor. Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini liderin belirlenmesi amacıyla meclisin önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umduklarını duyurdu. Muzaferri, genel oturumun henüz yapılmadığını ve herhangi bir seçimin gerçekleşmediğini belirterek, kamuoyundan söylenti ve tahminlerden kaçınmalarını istedi.

EN ÜST SİYASİ VE DİNİ OTORİTE

İran’da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak görev yapıyor. Anayasaya göre, bu lider Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Meclis 88 dini yetkiliden oluşuyor ve üyeleri halk seçimleriyle belirleniyor.

Uzmanlar Meclisi’nin temel görevleri arasında yeni dini liderin seçilmesi ve gerekli görülmesi halinde mevcut lideri görevden alma yetkisi bulunuyor. Dini liderin vefatı veya görevini sürdürememesi durumunda meclis acilen toplanarak yeni lideri belirliyor.

"HAMANEY'İN OĞLU SEÇİLDİ" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde İran basını, ülkenin yeni dini liderinin öldürülen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğunu duyurmuştu ancak bu iddia kısa sürede yalanlanmıştı.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

7 Eylül 1969’da dünyaya gelen Mücteba Hamaney, küçük yaşlardan itibaren dini eğitim aldı. Hakkani ve Kalpaykani medreselerinde eğitim gördü. Daha sonra Razi Şirazi’den ders aldı.

İran-Irak Savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gitti. Muhammed Resulullah Ordusu’nun Habib ibn Mazhar Taburu’nda görev yaptı.

İran siyasetinde resmi bir görevi bulunmamasına rağmen, Ali Hamaney döneminde perde arkasında etkili isimlerden biri olduğu sık sık gündeme geldi.

Özel yaşamında ilk evliliğini Ayetullah Huşugat’ın kızıyla yaptığı, daha sonra Zehra Haddad Adil ile evlendiği ve bu evlilikten üç çocuğu olduğu biliniyor.

