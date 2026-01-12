Petroldeki yükseliş sonrası 2 gün önce indirim gelen akaryakıt fiyatlarına bu kez zam geliyor. Bu gece yarısı motorinin litre fiyatı artacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta 60 doların altına sarkan brent petrolün varil fiyatı, bugün 64 doları zorluyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası cumartesi günü indirim gelen akaryakıta bu kez zam geliyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 13 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 8 kuruş zam gelecek. Zammın ardından motorin 54-55 lira seviyelerine yükselecek.

12 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 53.17 53.68 29.29 İstanbul Anadolu 53.01 53.52 28.69 Ankara 54.04 54.78 29.17 İzmir 54.37 55.05 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

