Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmalarının oynanacağı statlar belli oldu.

Turkcell Süper Kupa'da hangi yarı final müsabakasının hangi şehirde oynanacağının belirleneceği kura çekimi Riva'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

TFF Süper Kupa yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının oynanacağı stadyumlar şöyle:

5 Ocak: Galatasaray-Trabzonspor | Gaziantep Stadyumu

6 Ocak: Fenerbahçe-Samsunspor | Yeni Adana Stadyumu

FİNAL 10 OCAK'TA

Turkcell Süper Kupa finali ise 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GÖKHAN KARATAŞ

