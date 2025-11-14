G.Saray Başkanı Özbek “Olimpiyat Stadı doğru bir yer midir? Urfa’da yarım kalmış bir hikâye var. O dönemde Urfa’daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi” dedi…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, CW Enerji ile imzalanan forma sırt sponsorluğu töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENER ÇEKİLMİŞTİ

TFF’nin Süper Kupa finalinin Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını açıklamasıyla ilgili olarak Özbek “Kulüplere henüz resmî bir şey gelmedi. Olimpiyat Stadı doğru bir yer midir, o konuda benim şüphem var. Şanlıurfa’da yarım kalmış bir final var. (G.Saray-F.Bahçe) O dönemde Urfa’daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada yarım kalan bir hikâye var, bu sene yazabiliriz. Böyle bir teklif gelirse sıcak bakarız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Galatasaray olarak saha içinde ve dışında sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini belirten başkan Dursun Özbek, “Sportif faaliyetler için ürettiğimiz fonlar yeterli değil. Sürdürülebilir bir finansal yapıyı ortaya koymak için faaliyet dışı gelirler oluşturmak zorundayız. Bu vizyonumuza bildiğiniz gibi gayrimenkul projeleriyle başladık. Projelerimiz tenkitler almıştı. Bunlar bizi yıldırmadı. Bu vizyon çerçevesinde gayri menkul ile ürettiğimiz projelerin faydalarını gördük. Stadın yanında 62 dönüm arazi Gençlik ve Spor Bakanlığından uzun süreli kullanmak için sözleşme yaptık. Gerekli ruhsatları alır almaz inşaata başlayacağız” diye konuştu.

NİJERYA'YI OSİMHEN SIRTLADI

Nijerya, Dünya Kupası Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya’nın Gabon’a karşı 4-1 kazandığı play-off yarı final maçında uzatmalarda iki gol atarak ülkesini sırtladı. Gabon’a bir başka G.Saraylı Lemina’nın maçı uzatan golü yetmedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu

LOOKMAN HABER YOLLADI

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray’ın dünyanın en çok istenen ve takip edilen kulüplerinden birisi olduğunu söylerken “Beş yıl içinde mutlaka buraya Avrupa’dan bir kupa getirme hedefi koyduk. Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var” ifadesini kullandı. Bu ismin son dönemde adı Galatasaray ile anılan Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademo Lookman olduğu öğrenildi.



SEZER DOĞRU

