2025 Afrika Uluslar Kupası, Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık'ta başlayıp, 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Söz konusu süreçte 3 veya 4 resmi maça çıkacak Galatasaray, turnuva nedeniyle tam 4 önemli oyuncusundan yararlanamayabilir.

Galatasaray'da 4 oyuncunun, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda milli formayı giymesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak turnuva nedeniyle Victor Osimhen (Nijerya), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Mario Lemina (Gabon) ve Ismael Jakobs'u (Senegal) aynı dönemde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Wilfried Singo

4 KRİTİK MAÇ

2025 Afrika Uluslar Kupası, 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Galatasaray, bu tarihe kadar Trendyol Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa'da 1 veya 2 maç oynayacak.

Singo, Jakobs, Lemina ve Osimhen, milli davet almaları halinde söz konusu maçlarda forma giyemeyecek.

Mario Lemina

3 BÖLGEDE ALARM!

Teknik direktör Okan Buruk’un, 2025 Afrika Uluslar Kupası döneminde savunma, orta saha ve forvet bölgesindeki mecburi eksikler nedeniyle nasıl bir kadro tercihinde bulunacağı şimdiden merak konusu oldu.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası