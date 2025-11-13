Galatasaray'da Afrika Kupası krizi! 4 yıldız aynı anda takımdan ayrılacak
2025 Afrika Uluslar Kupası, Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık'ta başlayıp, 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Söz konusu süreçte 3 veya 4 resmi maça çıkacak Galatasaray, turnuva nedeniyle tam 4 önemli oyuncusundan yararlanamayabilir.
- Turnuva 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ocak 2026'da final maçı ile sona erecek.
- Galatasaray, bu dönemde Süper Lig, TFF Süper Kupa'da önemli maçlar oynayacak.
- Teknik direktör Okan Buruk, bu dönemdeki eksikliklerle nasıl başa çıkacağı konusunda bir plan yapacak.
Galatasaray'da 4 oyuncunun, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda milli formayı giymesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak turnuva nedeniyle Victor Osimhen (Nijerya), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Mario Lemina (Gabon) ve Ismael Jakobs'u (Senegal) aynı dönemde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
4 KRİTİK MAÇ
2025 Afrika Uluslar Kupası, 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla sona erecek. Galatasaray, bu tarihe kadar Trendyol Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa'da 1 veya 2 maç oynayacak.
Singo, Jakobs, Lemina ve Osimhen, milli davet almaları halinde söz konusu maçlarda forma giyemeyecek.
3 BÖLGEDE ALARM!
Teknik direktör Okan Buruk’un, 2025 Afrika Uluslar Kupası döneminde savunma, orta saha ve forvet bölgesindeki mecburi eksikler nedeniyle nasıl bir kadro tercihinde bulunacağı şimdiden merak konusu oldu.