Kariyerinde Napoli, Paris Saint Germain, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen 38 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani, futbola Boca Juniors forması altında veda ettiğini duyurdu.

Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen yıldız golcü Edinson Cavani, futbola Arjantin ekibi Boca Juniors forması altında veda etti.

Sosya medya hesabından yaptığı açıklamayla 38 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini duyuran Cavani, duygusal bir mektup kaleme aldı.

"Çok teşekkürler futbol" başlığıyla paylaştığı mesajında Uruguaylı yıldız, futbolun kendisine düştüğünde ayağa kalkmayı öğrettiğini ve çocukken imkansız görünen hayallerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

“HUZURLA AYRILIYORUM”

"Her antrenmanda ve her maçta her şeyimi verdiğimi bilmenin huzuruyla, içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Hatalarla, doğrularla ama bana bu kadar çok şey kazandıran bu mesleğe her zaman saygı duyarak…"

