Ara transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, milli yıldız için pazarlık masasında olduğu ve oyuncu için istenen bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalıştığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi birçok bölgeye takviye yapılması planlanırken görüşmeler son hızıyla devam ediyor.

Beinsports'un haberine göre; merkez orta saha ve stoper hattını öncelik olarak belirleyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, göreve geldiğinde ilk olarak bu bölgelere transfer talep etti.

KALEDE BİRİNCİ ADAY JORGENSEN

Jurasek'in beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle sol bek transferinin de gündeme alındığı kaydedildi. Öte yandan Necip Uysal ve Mert Günok ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlıların kaleci transferi yapmasının da beklendiği vurgulandı. Kaleci adayları arasında Filip Jorgensen isminin öne çıktığı aktarıldı.

STOPERDE ADAYLAR AMPADU VE BOSCAGLİ

Stoper hattında daha önce Ethan Ampadu ismi konuşulurken, son günlerde Olivier Boscagli'nin listenin üst sıralarına çıktığı ifade edildi. Ancak bu oyuncu için şu ana kadar herhangi bir resmi temas kurulmadığı belirtildi.

JURASEK'İN YERİNE HADJAM VE BLANCO

Sol bek için ise Jaouen Hadjam ile Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giyen Lautaro Blanco'nun Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı aktarıldı.

Beşiktaş, 3 bölgeye transfer yapacak: Milli yıldız için pazarlık masasında

SALİH ÖZCAN İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Merkez orta saha transferinde ise Rafa Silva'nın durumuna bağlı olarak transfer sayısının ikiye çıkabileceği ifade edildi. Bu bölgedeki ilk adayın Salih Özcan olduğu ancak Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund'un talep ettiği bonservis bedelini ödemek istemediği kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası