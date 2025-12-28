Mert Günok ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, Chelsea’nin 23 yaşındaki Danimarkalı yedek kalecisi Filip Jorgensen’i kiralamak için girişimlere başladı.

Mert Günok ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş’ta 1 numaralı transfer gündemi kaleci oldu. Siyah beyazlılar Premier Lig ekibi Chelsea’nin 23 yaşındaki Danimarkalı yedek kalecisi Filip Jorgensen’i kiralamak için girişimlere başladı.

"OCAK AYINDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Ada basınında çıkan haberlerle ilgili konuşan Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, “Ondan memnunuz. Ama aynı zamanda herkes oynamak istiyor. Ve oynamazlarsa mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz” cevabını verdi.

JORGENSEN LİBERO GİBİ

Jorgensen kısa paslarda yüksek isabetli yüzdeye sahip ve uzun paslarda da etkili. Bu özelliği onu, ayağıyla oyun kurabilen kaleciler kategorisine sokuyor ve rakip presi kırmaya yardımcı oluyor. 1,92 metrelik boyu da hava topları ve alan hâkimiyeti konusunda onu ön plana çıkarıyor.

