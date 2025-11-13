Galatasaray'da 3 yılda 110 maça çıktı: Kaan Ayhan'a Dubai'den talip var
Sarı-kırmızılılara transfer olduğu Ocak 2023'ten bu yana teknik direktör Okan Buruk'un jokerlerinden olan, sağ beke Wilfried Singo transferiyle birlikte bu sezon 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan'a, Körfez'den talip var. Dubai ekibinin, milli futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.
- Dubai merkezli bir kulüp, Kaan Ayhan'ın durumunu yakından takip ediyor.
- Kulüp önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabilir.
- Kaan Ayhan daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak bakıyor.
- 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 250 dakika sahada kaldı.
Galatasaray’da son dönemdeteknik direktör Okan Buruk’un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan, Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai merkezli bir kulübün, milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.
KAAN AYHAN DA TRANSFERE SICAK BAKIYOR
HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, şu an için resmi bir teklif almadı. Ancak Dubai temsilcisinin, önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
Hem savunmanın ortasında hem orta sahada görev yapabilen Kaan Ayhan’ın, daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
12 MAÇTA 250 DAKİKA
Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı ve toplam 250 dakika sahada kaldı.
Kaan Ayhan'ın şu ana kadar 110 defa formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.