Haberler > Spor > Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! İlk düdük çaldı
CANLI ANLATIM

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! İlk düdük çaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! İlk düdük çaldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 12'nci hafta maçında Kocaelispor deplasmanında. Milli ara öncesi hanesine yazdıracağı 3 puan ile yerini sağlamlaştırmak isteyen Okan Buruk'un öğrencileri mutlak galibiyet peşinde. Kocaelispor ise Selçuk İnan ile çıkışını sürdürmek istiyor. İşte ilk düdüğü çalan maça dair detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Canlı Anlatım Özeti
  • KARŞILAŞMA BAŞLADI
  • GALATASARAY TARAFTARINDAN SELÇUK İNAN TEZAHÜRATI
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU
  • TORREIRA CEZA SINIRINDA
  • MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

09.11.2025 17:03

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Kritik maçta ilk düdük çaldı, maç başladı.

09.11.2025 16:50

GALATASARAY TARAFTARINDAN SELÇUK İNAN TEZAHÜRATI

Müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kocaelispor Teknik Direktörü için 'Selçuk İnan buraya' tezahüratında bulundu. Kocaelispor tribünleri ise bu duruma ıslıkla tepki gösterdi.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray’da oynayan İnan kupalar kazanıp, takım kaptanlığı yaptı.

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! İlk düdük çaldı - 1. Resim

09.11.2025 16:38

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Linetty, Tarkan, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar

Galatasaray: Uğurcan; Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Barış Alper, Osimhen, Icardi

09.11.2025 16:31

TORREIRA CEZA SINIRINDA

Zorlu Kocaeli virajı öncesi sarı-kırmızılılarda Torreira ceza sınırında. Uruguaylı orta saha bugün kart görürse, milli aradan sonraki Gençlerbirliği sınavında forma giyemeyecek.

09.11.2025 16:25

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Kocaelispor-Kocaelispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak. 

09.11.2025 16:21

KOCAELİSPOR'UN KONUĞU GALATASARAY

Süper Lig'in 12'nci haftasında lider Galatasaray, Kocaelispor deplasmanına konuk oluyor. Milli ara öncesi moral depolamak ve yerini pekiştirmek isteyen sarı-kırmızılılar deplasmanda 3 puanı kovalayacak. Kocaelispor ise evinde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Namağlup liderliğini sürdüren Okan Buruk'un ekibinde sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün dışında eksik yok. Evindeki son 2 maçı kazanan Körfez ekibinde ise Hırvat forveti Bruno Petkoviç sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

